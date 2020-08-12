2020 REAA Election Candidates

by Greg Lincoln
This year, the election for REAA or Regional Education Attendance Area will be on October 6th, 2020. The Alaska Division of Elections has the following candidates listed as certified as of this past week for our area school board seats that are up for election:
REAA 02 BERING STRAIT
SECTION IV
SEAT F – 3 YEAR Term
•CUNNINGHAM, ANNABELLE
INCUMBENT, UNALAKLEET
SEAT G – 3 YEAR Term
•DICKENS, ROBERT G. “BOB”
INCUMBENT, UNALAKLEET
•ELACHIK SR., RICHARD J
ST MICHAEL
REAA 03 LOWER YUKON
SECTION I
SEAT B – 3 YEAR Term
•KAMKOFF, ELSIE
KOTLIK
•OKITKUN, CYRIL P.
KOTLIK
SECTION II
SEAT F – 3 YEAR Term
SMITH, GEORGE H.
INCUMBENT, SCAMMON BAY, AK
SECTION IV
SEAT I – 3 YEAR Term
•KOZEVNIKOFF, MATTHEW “MATT”
INCUMBENT, RUSSIAN MISSION
•PETERS, MICHAEL P. “MIKE”
MARSHALL
REAA 04 LOWER KUSKOKWIM
SECTION II
SEAT B – 3 YEAR Term
(Chefornak, Kipnuk, Kwigillingok, Mekoryuk)
•NO CANDIDATES
SECTION IV
SEAT E – 3 YEAR Term
•DYMENT, HUGH C.
BETHEL
SEAT H – 3 YEAR Term
•DANIEL, CLARENCE L.
INCUMBENT, BETHEL
REAA 05 KUSPUK
SECTION I
SEAT B – 3 YEAR Term
•HOFFMAN, DWAYNE M.
INCUMBENT, KALSKAG
SEAT C – 3 YEAR Term
(Chuathbaluk, Lower Kalskag, Upper Kalskag)
•NO CANDIDATES YET
REAA 11 IDITAROD AREA
SECTION I
SEAT A – 3 YEAR Term
•CLARK, SHIRLEY J.
INCUMBENT
GRAYLING
•WORKMAN, KELLY S.
SHAGELUK
SEAT B – 2 YEAR Term
(Anvik, Flat, Grayling, Holy Cross, Lime Village, Shageluk)
•NO CANDIDATES LISTED
REAA 22 KASHUNAMIUT
ALL AREA
SEAT A – 3 YEAR Term
•SLATS, GREGORY E.
INCUMBENT
CHEVAK
SEAT E – 3 YEAR Term
BLAKESLEY-NASH, DAYNA P.
INCUMBENT
CHEVAK
REAA 23 YUPIIT
SECTION I
SEAT C – 3 YEAR Term
•ALEXIE, LILLIAN M. “AYAK’AQ”
AKIACHAK
•CHARLES, DAVID A.
AKIACHAK
SECTION II
SEAT D – 3 YEAR Term
GREGORY, PETER A. SR.
INCUMBENT, TULUKSAK
***
REAA elections are held annually on the first Tuesday in October. The Primary election will be held Tuesday, August 18th, 2020. Thanks voters and candidates for your service.
Be the first to comment