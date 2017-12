LKSD Sr. High Speech Contest Results

by Sharon Wegner

The LKSD Sr. High Speech contest was held in Bethel December 12 – 13, 2017. There were 28 students from 10 schools: BRHS, Chefornak, Kipnuk, Kongiganak, Napaskiak, Nightmute, Quinhagak, Toksook Bay, Tuntutuliak and Tununak.

The students placing 1st and 2nd in the English categories will represent LKSD at the State Drama, Debate and Forensics competition in February.

Thank you to all the coaches and students who attended the competition.

English Dramatic

1. Chelsea Pleasant – Quinhagak

2. Samantha Link – Tununak

3. Gloria Tom – BRHS/Newtok

4. Martha Kasaiuli – BRHS/Newtok

5. Charitina Williams – Napaskiak

Yup’ik Dramatic

1. Shayna Evan – Kongiganak

2. Amanda Kanrilak – Tununak

3. Samantha Link – Tununak

English Humorous

1. Iris Paul – Kipnuk

2. Elsa Tinker – Kongiganak

3. Trinsten Dock – Kipnuk

4. Charlee Friday – Toksook Bay

5. Adriana Chimiugak – Toksook Bay

Yup’ik Humorous

1. Regina Lupie – Tuntutuliak

English Original Oration

1. Charlee Friday – Toksook Bay

2. Tiffany Joe – Nightmute

Yupik Original Oration

(No Participants)

English Expository

1. Jakob Sipary – BRHS/Napaskiak

2. Kieran Bentley – Napaskiak

3. Leanne Joseph – Tuntutuliak

4. Dana Joe – Nightmute

5. Kara Haley – Tuntutuliak

Yup’ik Expository

1. Josephine Lewis – Chefornak

2. Justine Ayagalria – Tuntutuliak

3. Elena Gilila – Tuntutuliak

